В Казани определили самого стильного кондуктора

Пассажиры общественного транспорта Казани выбрали самого стильного кондуктора автобуса. Им стал Владислав Пономарев, работающий на маршруте №22 в МУП «ПАТП №2». Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации транспортных перевозчиков (АТП) Татарстана.

По словам председателя АТП РТ Сергея Темлякова, рейтинг был сформирован на основе отзывов людей в соцсетях и посещающих предприятие: «У Владислава Пономарева положительных откликов больше всего».

Ранее в Ассоциации транспортных перевозчиков РТ рассказали о единственном в Казани темнокожем кондукторе Энри. Он работает на 29-м маршруте.

