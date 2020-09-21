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В Казани определили самого стильного кондуктора

14:12, 21.09.2020
В Казани определили самого стильного кондуктора
Фото: kazantransport.ru

Пассажиры общественного транспорта Казани выбрали самого стильного кондуктора автобуса. Им стал Владислав Пономарев, работающий на маршруте №22 в МУП «ПАТП №2». Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации транспортных перевозчиков (АТП) Татарстана.

По словам председателя АТП РТ Сергея Темлякова, рейтинг был сформирован на основе отзывов людей в соцсетях и посещающих предприятие: «У Владислава Пономарева положительных откликов больше всего».

Ранее в Ассоциации транспортных перевозчиков РТ рассказали о единственном в Казани темнокожем кондукторе Энри. Он работает на 29-м маршруте.

Общество Татарстан
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