Чиновник из Челнов перешел на работу в «Акибанк»

Чиновник из Набережных Челнов Эльдар Тимергалиев покинул пост заместителя руководителя исполкома Набережных Челнов. Он переходит на работу в «Акибанк» на должность корпоративного директора.

Он рассказал, что останется в Челнах и будет трудиться в головном офисе банка.

«Все хорошо. Пять-шесть лет отработал в исполкоме, пора двигаться дальше», — приводит слова Тимергалиева chelny-biz.ru.

Напомним, сегодня мэр Челнов Наиль Магдеев представил нового руководителя управления молодежи горадминистрации. Им стал директор гимназии №29 Айзат Махмутов.