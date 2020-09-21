Магдеев представил нового главу управления молодежи администрации Челнов
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в понедельник официально представил нового руководителя управления молодежи горадминистрации. Им стал директор гимназии №29 Айзат Махмутов.
«Молодежь города Набережные Челны — особенная молодежь, с учетом истории, с учетом того, что город строился молодыми людьми. Средний возраст во времена строительства КАМАЗа был 24 года. Поэтому особый дух у нас в городе», — приводит слова Магдеева портал chelny-biz.ru.
Он также пожелал успехов чиновнику и отметил, что у того уже есть «положительные наработки».
Напомним, что Айзат Махмутов стал победителем соответствующего конкурса на замещение должности.ОбществоВласть Татарстан
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