Доходы и расходы бюджета Казани вырастут на 1,4 млрд рублей

В бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов депутаты Казгордумы внесли изменения. В текущем году увеличен объем безвозмездных перечислений городу из бюджета республики на 1,4 млрд рублей, соответственно, доходы и расходы городской казны выросли на эту сумму.

Деньги направлены на обеспечение транспортного обслуживания населения, организацию бесплатного горячего питания в начальной школе, на переселение горожан из аварийного фонда, содержание объектов благоустройства, строительство дорог и городских объектов, материальное поощрение работников муниципальных учреждений, приобретение спортинвентаря и соревнования, дезинфекцию и дератизацию.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Казани составляет 26,4 млрд рублей, расходов — 27,85 млрд рублей. Предельный размер дефицита бюджета Казани определили в размере 1,45 млрд рублей. Источником его покрытия являются остатки средств бюджета на начало 2020 года.