В Банке «Аверс» стартовала акция для бизнеса

Фото: Ринат Назметдинов

В качестве подарка в честь своего юбилея Банк «Аверс» запускает акцию «Вместе к успеху! #банкаверс30лет!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физлиц, занимающихся частной практикой, которые впервые открывают в банке расчетный счет.

В период проведения акции новые клиенты Банка «Аверс» могут бесплатно открыть расчетный счет, а абонентская плата за ведение банковского счета и использование системы «Интернет-Клиент» составит 0 рублей. Счет можно открыть во всех офисах Банка «Аверс».

Банк «Аверс» — один из старейших банков, работающий на финансовом рынке республики, является опорным и расчетным центром Группы ТАИФ. Устойчивость и надежность Банка «Аверс» подтверждена международными и российскими рейтинговыми агентствами. В 2020 году он признан самым надежным банком Татарстана по версии журнала Forbes, составившего ежегодный рейтинг самых надежных российских банков и оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности. Высокая позиция банка обусловлена рейтингом международного агентства Fitch на уровне «BB», прогноз по рейтингу «стабильный». Надежность Банка «Аверс» подтверждена и рейтинговым агентством АКРА, присвоившим в августе 2020 года рейтинг кредитоспособности на уровне A(ru).

Срок проведения акции — с 21 сентября по 31 декабря 2020 года включительно. Подробности акции, сроки, тарифы и необходимый перечень документов можно уточнить в офисах банка, по телефону: 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте: www.aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

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