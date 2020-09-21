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Происшествия

В Казани потушили загоревшийся частный дом

09:31, 21.09.2020
В Казани потушили загоревшийся частный дом
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В понедельник утром в Казани потушили пожар в частном доме. Сотрудники МЧС вынесли из огня два газовых баллона, предотвратив их взрыв.

Как сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС России, открытое горение ликвидировано в 9.00.

Погибших и пострадавших нет. Хозяева до приезда пожарных вывели трех телят, двух коров и лошадь.

Ранее уже сообщалось, что сегодня утром в Казани на улице Шатурской произошел пожар. Его площадь составила 250 кв. м.

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  • ГУ МЧС по РТ
  • ГУ МЧС по РТ
  • ГУ МЧС по РТ
  • ГУ МЧС по РТ
  • ГУ МЧС по РТ
  • ГУ МЧС по РТ
  • ГУ МЧС по РТ
  • ГУ МЧС по РТ
Происшествия Татарстан
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