Миндортранс Татарстана отчитался об очередном этапе строительства Большого Казанского кольца

Миндортранс Татарстана показал, как идет строительство очередного участка Большого Казанского кольца.

На втором этапе участка от улицы Борисковской до улицы Технической рабочие установили барьерные ограждения на мосту через Монастырскую протоку.

Также они завершили монтаж водоотводных лотков и укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Это позволяет провести испытания моста расчетной автомобильной нагрузкой. По результатам испытаний мост будет готов к открытию.

В министерстве уточняют, что строительство БКК идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».