Россияне смогут увидеть в небе МКС

С 20 сентября по 10 октября жители России смогут увидеть в ночном небе полет Международной космической станции. Об этом сообщили в telegram-канале «Роскосмоса».

«На большей части нашей страны начинается очередной сезон видимости пролетов Международной космической станции! И мы снова можем передать привет МКС и помахать рукой «жителям» орбитального дома — Ивану, Анатолию и Крису (российские космонавты Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и американский астронавт Крис Кэссиди, — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении госкорпорации.

МКС будет похожа на яркую звезду, которая летит с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут. Величина ее будет сопоставима с Венерой.

Ранее МКС можно было наблюдать в мае.