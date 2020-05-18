Татарстанцы смогут увидеть в небе МКС

Татарстанцы смогут увидеть в небе Международную космическую станцию. МКС можно будет разглядеть невооруженным взглядом до конца мая.

Как сообщает Роскосмос, в России и странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции. МКС пролетает с юго-запада на юго-восток.

18 мая станция будет видна в 00:59, 20:59 и 22.35. Завтра, 19 мая, она пролетит в 00:11, 21:47 и 23:23. Полет будет виден невооруженным взглядом примерно 5 минут.

Сейчас на станции находятся космонавты из России Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт из США Кристофер Кэссиди. 28 мая на МКС прибудут астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Ранее космонавт из Татарстана рассказал, как не скучать во время самоизоляции.

