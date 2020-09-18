В Татарстане утюгом убили 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Фото: СУ СК РФ по РТ

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту убийства 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Уже задержан подозреваемый в убийстве пожилой женщины.

Как рассказали в СК, накануне вечером мужчина проник в дом к ветерану, ударил ее утюгом по голове и намотал на шею шнур. Пенсионерка скончалась на месте. Преступник забрал из дома деньги с убежал с места преступления.

Тело ветерана обнаружила утром работник соцслужбы, которая и вызвала полицию.

Задержанный 30-летний подозреваемый вину не признал. Тем не менее во время обыска по месту жительства в его доме изъяли часть денег, принадлежавших потерпевшей. Несколько купюр мужчина раздал знакомым.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская, судебно-дактилоскопическая, судебно-трасологическая и судебная психолого-психиатрическая экспертизы.

