На портале «Госуслуги» теперь можно оценить школьное питание

На портале «Госуслуги» теперь можно оценить школьное питание. Такой мониторинг поможет определять проблемы и принимать необходимые меры для устранения недостатков, считают в Минпросвещения.

Как сообщает пресс-служба Минобразования РТ, ожидается, что сервис поможет контролировать сферу школьного питания и повысить уровень качества. Для оценки достаточно заполнить форму на портале госуслуг. Ответ на обращение поступит в личный кабинет в течение 15 дней.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Департамент продовольствия и социального питания Казани и проверил готовность к организации школьного питания.

