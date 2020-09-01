Минниханов проверил, чем будут кормить казанских школьников начальных классов

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Департамент продовольствия и социального питания Казани и проверил готовность к организации школьного питания.

Минниханову показали образцы продукции местных производителей, которые поставляют продукты питания в школы. Президент РТ осмотрел организацию работы в горячем цеху и на линии раздачи, а затем ознакомился с меню школьников начальных классов.

Департамент продовольствия и социального питания Казани организует питание и обеспечение продуктами общеобразовательных, дошкольных и социальных учреждений Казани, а также учреждений Арского, Атнинского, Лаишевского, Балтасинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Кайбицкого, Пестречинского, Тюлячинского районов, сообщает пресс-служба президента РТ.



Ранее Рустам Минниханов потребовал разобраться с питанием детей в лагерях — вплоть до отстранения руководителей.

