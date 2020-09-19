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Умер американский историк и специалист по России Стивен Коэн

18:55, 19.09.2020 1

Сегодня стало известно о смерти американского историка и специалист по России Стивена Коэна. Он умер в Нью-Йорке в пятницу на 82 году жизни.

Как сообщает ТАСС, супруга и публицист историка Катрина ван ден Хьювел сообщила газете The New York Times, что причиной смерти стал рак легких.

Коэн свободно знал русский язык и часто бывал в России. Он был лично знаком со многими диссидентами и представителями органов власти Советского Союза.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 сен
    так и ушёл не дождавшись звания заслуженного.
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