Умер американский историк и специалист по России Стивен Коэн

Сегодня стало известно о смерти американского историка и специалист по России Стивена Коэна. Он умер в Нью-Йорке в пятницу на 82 году жизни.

Как сообщает ТАСС, супруга и публицист историка Катрина ван ден Хьювел сообщила газете The New York Times, что причиной смерти стал рак легких.

Коэн свободно знал русский язык и часто бывал в России. Он был лично знаком со многими диссидентами и представителями органов власти Советского Союза.