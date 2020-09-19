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Путин заявил, что Россия обладает самыми современными видами оружия

14:44, 19.09.2020 2
Путин заявил, что Россия обладает самыми современными видами оружия
Фото: kremlin.ru

Сегодня на онлайн-встрече с ракетостроителем Гербертом Ефремовым президент России Владимир Путин заявил, что впервые в нашей новейшей истории страна обладает самыми современными видами оружия.

«Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет», — цитирует «РИА Новости» Путина.

Глава государства обратил внимание, что долгое время Россия находилась в роли догоняющей страны в части «атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки».

Ранее Путин сообщил, что российское вооружение уникально и опережает зарубежное.

Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 сен
    только сумасшедший решиться на применение такого оружия,планета земля будет уничтожена.
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  • Анонимно 19 сен
    Лучше бы заявил о современном образовании, медицине и ипотечных ставках под низкий процент.
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