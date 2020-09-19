Минздрав Татарстана подтвердил: первыми от коронавируса в Татарстане будут прививать медиков

Сегодня заместитель министра здравоохранения Владимир Жаворонков подтвердил, что вакцинация от коронавируса начнется в том числе с медицинских работников.

— Вакцина от коронавируса действительно начинает поступать в регионы, порядок вакцинации становится более понятным. Прививаться будут действительно медики. Но окончательно маршрутизацию и логистику разложат на следующей неделе, потому что вакцина еще не поступила, и профиль пациентов еще не до конца определен.

Жаворонков объяснил, что сейчас нет экстренной ситуации, когда надо бежать и всем срочно вакцинироваться от ковида. Когда в республике накопится достаточный запас вакцин — однозначно обозначатся все группы лиц, кому надо сделать прививку в первую очередь. А сейчас основной темой вакцинации все-таки остается грипп.

Напомним, представители Роспотребнадзора Татарстана уже предупреждали, что массовой вакцинации от COVID-19 в этом году не будет. Хотя этой осенью вакцина «Спутник V» и поступит в Татарстан, прививать будут только группы риска, куда в первую очередь входят медики.

