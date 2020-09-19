Оставшиеся ковидные госпитали в Татарстане не будут закрывать

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заявил, что пока в Татарстане не планируют закрывать оставшиеся ковидные госпитали.

Открытыми останутся госпиталь для ветеранов войн и травматологический корпус РКБ, сообщает rt-online.

«Тот коечный фонд, который работает сегодня, устойчивый. Если вдруг у нас будет увеличение заболеваемости, нам необходимо, чтобы какой-то коечный фонд был в резерве», — объяснил Жаворонков.

Ранее из казанской больнице №12 выписали последних «ковидных» пациентов.

