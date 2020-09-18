«Зенит-Казань» обыграл АСК на предварительном этапе Кубка России
«Зенит-Казань» обыграл нижегородский АСК (3:0) в матче предварительного этапа Кубка России по волейболу.
Все три партии прошли в упорной борьбе, но казанцы оказались точнее своего соперника.
Благодаря этой победе «Зенит-Казань» остался на второй строчке в группе, пропустив вперед уфимский «Урал».
«Зенит-Казань» — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:23, 26:24).СпортВолейбол Татарстан
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