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«Зенит-Казань» обыграл АСК на предварительном этапе Кубка России

21:35, 18.09.2020
«Зенит-Казань» обыграл АСК на предварительном этапе Кубка России
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» обыграл нижегородский АСК (3:0) в матче предварительного этапа Кубка России по волейболу.

Все три партии прошли в упорной борьбе, но казанцы оказались точнее своего соперника.

Благодаря этой победе «Зенит-Казань» остался на второй строчке в группе, пропустив вперед уфимский «Урал».

«Зенит-Казань» — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:23, 26:24).

СпортВолейбол Татарстан
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