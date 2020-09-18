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Минниханов посоветовал татарстанцам съездить в Алексеевский район

18:53, 18.09.2020
Минниханов посоветовал татарстанцам съездить в Алексеевский район
Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик об Алексеевском районе. Пост опубликован под хештегом #ПрекрасныйТатарстан.

«Алексеевский район известен многим Билярским городищем и легендами о «Святом ключе». Но еще это родина двух великих химиков с мировым именем — Бутлерова и Арбузова. Кто не был, обязательно съездите. Вид, который открывается с моста через Каму, просто восхищает», — подписал пост президент Татарстана.

Ранее Минниханов выложил ролик в честь 100-летия ТАССР.

Общество Татарстан
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