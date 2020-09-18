Минниханов посоветовал татарстанцам съездить в Алексеевский район

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик об Алексеевском районе. Пост опубликован под хештегом #ПрекрасныйТатарстан.

«Алексеевский район известен многим Билярским городищем и легендами о «Святом ключе». Но еще это родина двух великих химиков с мировым именем — Бутлерова и Арбузова. Кто не был, обязательно съездите. Вид, который открывается с моста через Каму, просто восхищает», — подписал пост президент Татарстана.



Ранее Минниханов выложил ролик в честь 100-летия ТАССР.

