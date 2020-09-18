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В Казани состоится фестиваль самозанятых

18:06, 18.09.2020
В Казани состоится фестиваль самозанятых
Фото: Марат Мугинов

В Казани 19 и 20 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль самозанятых. Там пройдет ярмарка, лекции, выставка маркетплейсов и другие мероприятия.

В первый день пройдет форум самозанятых с участием представителей бизнес-сообщества и органов власти. Стороны обсудят меры поддержки, работу на электронных торговых площадках, взаимодействие с кредитными организациями и контрольно-надзорными органами, нормативно-правовое ограничение деятельности, сообщается на портале исполкома Казани.

Также будет показана презентация успешных кейсов. Самозанятые смогут получить консультации и поделятся опытом участия в конкурсе на грантовую поддержку от мэрии города.

Общество Татарстан
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