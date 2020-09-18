«Ак Барс-Динамо» уступило «Старту» и выбыло из Кубка России
«Ак Барс-Динамо» уступило нижегородскому «Старту» (3:4) в матче первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.
Казанцы уверенно начали встречу и к перерыву вели со счетом 3:1. Капитан «Ак Барс-Динамо» Игорь Ларионов оформил дубль и набрал три очка.
Но во втором тайме нижегородские хоккеисты перехватили инициативу. Григорий Липин и Анатолий Голубков вначале сравняли счет, а в конце игры Максим Ширяев с пенальти принес победу «Старту».
После заключительного тура в активе «Ак Барс-Динамо» осталось 9 очков, и казанцы завершили первый этап на четвертой строчке западной группы. Таким образом, команда Александра Епифанова вылетела из розыгрыша Кубка России.
В полуфинале турнира сыграют четыре клуба — хабаровский «СКА-Нефтяник», красноярский «Енисей», московское «Динамо» и ульяновская «Волга».СпортХоккей с мячом Татарстан
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