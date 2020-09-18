«Ак Барс-Динамо» уступило «Старту» и выбыло из Кубка России

«Ак Барс-Динамо» уступило нижегородскому «Старту» (3:4) в матче первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.

Казанцы уверенно начали встречу и к перерыву вели со счетом 3:1. Капитан «Ак Барс-Динамо» Игорь Ларионов оформил дубль и набрал три очка.

Но во втором тайме нижегородские хоккеисты перехватили инициативу. Григорий Липин и Анатолий Голубков вначале сравняли счет, а в конце игры Максим Ширяев с пенальти принес победу «Старту».

После заключительного тура в активе «Ак Барс-Динамо» осталось 9 очков, и казанцы завершили первый этап на четвертой строчке западной группы. Таким образом, команда Александра Епифанова вылетела из розыгрыша Кубка России.

В полуфинале турнира сыграют четыре клуба — хабаровский «СКА-Нефтяник», красноярский «Енисей», московское «Динамо» и ульяновская «Волга».