С начала года в Татарстане нашли 77 автомобилей с незаконной рекламой

Замглавы татарстанского Управления ФАС Алмаз Яфизов рассказал о нарушениях в сфере рекламы. По его словам, с начала года в республике выявили 77 автомобилей, использовавшихся как рекламные баннеры.

Во время публичного обсуждения в режиме онлайн он сообщил, что ведомство находит не только рекламодателей, но и владельцев этих машин. Если владельцев нет, то авто эвакуируют.

В качестве другого частого нарушения, касающегося транспорта, Яфизов назвал размещение рекламы финансовых услуг. Часто на машинах не указаны все необходимые в этом случае данные.

Замруководителя УФАС по РТ также рассказал, что ведомство в 2020 году выявило 50 нарушений правил рекламы в интернете.