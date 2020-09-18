С начала года в Татарстане нашли 77 автомобилей с незаконной рекламой
Замглавы татарстанского Управления ФАС Алмаз Яфизов рассказал о нарушениях в сфере рекламы. По его словам, с начала года в республике выявили 77 автомобилей, использовавшихся как рекламные баннеры.
Во время публичного обсуждения в режиме онлайн он сообщил, что ведомство находит не только рекламодателей, но и владельцев этих машин. Если владельцев нет, то авто эвакуируют.
В качестве другого частого нарушения, касающегося транспорта, Яфизов назвал размещение рекламы финансовых услуг. Часто на машинах не указаны все необходимые в этом случае данные.
Замруководителя УФАС по РТ также рассказал, что ведомство в 2020 году выявило 50 нарушений правил рекламы в интернете.ОбществоАвтоБизнес Татарстан
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