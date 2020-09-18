В Казани пройдет чемпионат России по теннису

В Казани состоится чемпионат России по теннису — 2020. Турнир пройдет с 19 по 27 сентября на кортах Казанской академии тенниса.

Теннисисты поборются за чемпионство в пяти разрядах: одиночный и парный среди мужчин и женщин, а также в парном смешанном разряде.

Всего в соревнованиях примут участие представители более 25 российских городов.

За сборную Татарстана на чемпионате России сыграет обладатель юношеского Кубка Европы Полина Кудерметова.

Все матчи турнира пройдут без допуска зрителей на трибуны. Желающие смогут посмотреть прямые трансляции на официальном сайте Федерации тенниса Татарстана.

Напомним, ранее в Казани прошел Кубок России по бадминтону.