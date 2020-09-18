Банк Казани стал победителем в конкурсе ТПП РФ в номинации «Антикризисная поддержка бизнеса»

Фото: Пресс-служба Банка Казани

В Торгово-промышленной палате Татарстана председатель ТПП РТ Шамиль Агеев вручил диплом председателю правления ОАО КБЭР «Банк Казани» Олегу Бачурину.

Финансовая организация стала победителем в дополнительной номинации «Антикризисная поддержка бизнеса» в рамках специальной номинации «Лучшая банковская программа МСП -2020».

30 банков представили свои программы на конкурс ТПП России «Золотой Меркурий». 11 из них прошли в финал. Среди них и ОАО КБЭР «Банк Казани». Глава ТПП РТ поздравил коллектив банка с заслуженной наградой и пожелал дальнейших успехов в работе.

Национальная премия «Золотой Меркурий» — это ежегодный конкурс ТПП РФ. От имени Торгово-промышленной палаты России победителей приветствовала вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Она поздравила по видеосвязи. Вице-президент ТПП РФ отметила, что региональные банки в непростое время лучше всего сработали с бизнесом и поблагодарила «Банк Казани» за правильно выстроенную бизнес-модель. «Успехов вам, движения вперед, и мы всегда будем поддерживать устойчивых, настроенных на взаимодействие с бизнесом и предпринимателей и банковские структуры особенно если они являются членами ТПП, которая действительно активно способствует и помогает бизнесу вашего региона. Успехов, развития. Передайте благодарность коллективу. Это победа коллектива, вашей команды, которые ежедневно участвуют в этой работе», — сказала Елена Дыбова по видеосвязи.

Председатель правления ОАО КБЭР «Банк Казани» Олег Бачурин поблагодарил за высокую оценку. «Торгово-промышленная палата России аккумулирует мнение российского бизнеса. Мы всегда стараемся помогать всем предпринимателям, всем физическим и юридическим лицам. И со своей стороны при создании банковских продуктов отталкиваемся прежде всего от того, насколько просты и доступны наши продукты для клиентов. Еще раз спасибо за высокую оценку и добрые слова», — сказал он.

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