«Ингосстрах» поддержал открытие Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» в Республике Татарстан

В Казани состоялось торжественное открытие Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» в Республике Татарстан. Центр создан в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. На его базе будет проводиться обучение детей, начиная с 5 лет, родителей и педагогов правилам дорожного движения и безопасного поведения в транспортной среде.

Отличительной особенностью проекта являются мобильные автоплощадки (автогородки) с фирменным названием «Лаборатория безопасности».

Специализированные ярко-желтые автобусы будут выезжать в населенные пункты Республики, в том числе самые отдалённые, и собирать детей на уроки по безопасному поведению на дороге. Оборудование автобуса позволит смоделировать дорожные ситуации и обучить поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным.

«Мы поддерживаем создание Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» в Республике Татарстан. Уверены, что обучение в рамках проекта поможет детям и подросткам лучше изучить правила дорожного движения и будет способствовать формированию культуры безопасного поведения в транспортной среде», — комментирует директор филиала компании «Ингосстрах» в Республике Татарстан Ильдар Камалетдинов.

Отметим, что благодаря подобным образовательным программам снижение общей детской смертности за период с 2009 по 2019 год составило 39%, смертности детей-пешеходов и велосипедистов — по 58%, детей-водителей механических транспортных средств — 33%, детей-пассажиров — 20%. По данным официальной статистики аварийности, за январь — июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество погибших в дорожных авариях детей сократилось на 20,3%.

Партнёрский материал