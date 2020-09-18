Хуснуллин рассказал о планах «Автодора» привлечь через облигации 500 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о планах госкомпании «Автодор» привлечь через облигации 500 млрд рублей. Часть этих денег пойдет и на строительство трассы Москва — Казань.

При этом эксперты считают, что компания не сможет занять на финансовом рынке более 100 млрд. В то же время только трасса до Казани потребует 150 млрд рублей, без учета средств ФНБ, пишут «Ведомости».

Хуснуллин рассказал, что помимо «Автодора» облигации планируют выпустить госкорпорация «Дом.РФ» (300 млрд рублей) и ВЭБ (200 млрд).