Сегодня в Казани состоится инаугурация Рустама Минниханова

В пятницу утром избранный президент Татарстана Рустам Минниханов пройдет церемонию инаугурации и официально вступит в должность.

Церемония состоится в БКЗ им. Салиха Сайдашева. Затем пройдет заседание Госсовета РТ, на котором депутаты рассмотрят кандидатуры на пост премьер-министра республики, а также на должности вице-премьеров.

Напомним, накануне ЦИК Татарстана зарегистрировала Минниханова избранным президентом республики.

Сегодня вечером по случаю инаугурации казанская телебашня окрасится в цвета флага Татарстана.

