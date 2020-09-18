Сегодня в Казани состоится инаугурация Рустама Минниханова
В пятницу утром избранный президент Татарстана Рустам Минниханов пройдет церемонию инаугурации и официально вступит в должность.
Церемония состоится в БКЗ им. Салиха Сайдашева. Затем пройдет заседание Госсовета РТ, на котором депутаты рассмотрят кандидатуры на пост премьер-министра республики, а также на должности вице-премьеров.
Напомним, накануне ЦИК Татарстана зарегистрировала Минниханова избранным президентом республики.
Сегодня вечером по случаю инаугурации казанская телебашня окрасится в цвета флага Татарстана.
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