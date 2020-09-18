В день инаугурации президента казанская телебашня окрасится в цвета флага Татарстана

Фото: пресс-служба филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан»

Вечером 18 сентября, в день инаугурации президента Татарстана Рустама Минниханова казанская телебашня окрасится в цвета флага республики. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

Иллюминация будет включена с 19:00 до 10:00.

Напомним, что торжественная церемония вступления Рустама Минниханова в должность президента Татарстана пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева 18 сентября.

