В день инаугурации президента казанская телебашня окрасится в цвета флага Татарстана
Вечером 18 сентября, в день инаугурации президента Татарстана Рустама Минниханова казанская телебашня окрасится в цвета флага республики. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».
Иллюминация будет включена с 19:00 до 10:00.
Напомним, что торжественная церемония вступления Рустама Минниханова в должность президента Татарстана пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева 18 сентября.
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