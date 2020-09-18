Оппозиция Белоруссии считает, что Лукашенко хочет превратить республику в КНДР
Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко выразил мнение, что президент Александр Лукашенко хочет превратить страну в КНДР. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь».
По его словам, действия Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилении контроля на границе с Украиной направлены на превращение Белоруссии в Северную Корею.
«Мы, конечно, не знаем еще, каким образом это будет реализовано, но уже сам факт подобных заявлений демонстрирует истинные намерения действующей власти», — сказал Латушко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена закрыть границы с запада.
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