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Оппозиция Белоруссии считает, что Лукашенко хочет превратить республику в КНДР

03:23, 18.09.2020
Оппозиция Белоруссии считает, что Лукашенко хочет превратить республику в КНДР
Фото: belta.by

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко выразил мнение, что президент Александр Лукашенко хочет превратить страну в КНДР. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь».

По его словам, действия Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилении контроля на границе с Украиной направлены на превращение Белоруссии в Северную Корею.

«Мы, конечно, не знаем еще, каким образом это будет реализовано, но уже сам факт подобных заявлений демонстрирует истинные намерения действующей власти», — сказал Латушко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена закрыть границы с запада.

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