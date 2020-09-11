Число зарегистрированных безработных в Татарстане превысило 78 тысяч человек

Число зарегистрированных безработных в Татарстане с начала этого года выросло на 68 тысяч человек и превысило 78 тысяч человек.



По словам министра экономики республики Мидхата Шагиахметова, повышение занятости населения — одна из ключевых задач для властей Татарстана: «В сентябре наблюдается снижение регистрируемой безработицы в целом по республике. Отмечу, анализ состава безработных показал, что каждый второй длительное время не работал или пришел с «серого» рынка труда».

В центрах занятости населения республики на конец 2019 года зарегистрировали 10,9 тысячи безработных. По оценке Минтруда, к концу текущего года количество безработных должно снизиться.

В конце августа сообщалось об ожиданиях Минэкономики снижения безработицы до 46 тысяч человек.