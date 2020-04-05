В Татарстане запустили сервис онлайн-заказа молитв

Фото: скриншот сайта pravchelny.ru

В Татарстане запустили сервис онлайн-заказ молитв, позволяющий заказывать церковные требы через интернет.

Теперь заказать церковную требу «О здравии» или «О упокоении» можно через специальый сервис. Указанные имена будут помянуты на ближайшей Божественной литургии в Свято-Вознесенском соборе Набережных Челнов (Боровецкая церковь). За каждое имя в заказной записке будут вынуты частицы из просфоры, передает портал «Православное Закамье».



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