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В Татарстане запустили сервис онлайн-заказа молитв

01:23, 05.04.2020
В Татарстане запустили сервис онлайн-заказа молитв
Фото: скриншот сайта pravchelny.ru

В Татарстане запустили сервис онлайн-заказ молитв, позволяющий заказывать церковные требы через интернет.

Теперь заказать церковную требу «О здравии» или «О упокоении» можно через специальый сервис. Указанные имена будут помянуты на ближайшей Божественной литургии в Свято-Вознесенском соборе Набережных Челнов (Боровецкая церковь). За каждое имя в заказной записке будут вынуты частицы из просфоры, передает портал «Православное Закамье».

Ранее Митрополит Феофан совершил облет над городом с Казанской иконой Божьей матери.

Общество Татарстан
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