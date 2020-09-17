«Единая Россия» выдвинула на пост мэра Казани Ильсура Метшина

Фото: кадр телеканала ТНВ

В Казани в голосовании по партийным спискам «Единая Россия» получила 68,35% голосов. Вместе с одномандатниками в Казгордуме четвертого созыва у нее будет 34 депутата — это больше, чем у всех остальных партий вместе взятых, сообщают новости телеканала ТНВ.



21 сентября на сессии Казгордумы из числа избранных депутатов предстоит избрать председателя и мэра Казани. Действующий градоначальник Ильсур Метшин трижды избирался на должность. Однопартийцы снова выдвинули его на пост мэра. Вторым кандидатом стал бизнесмен Эмиль Хуснутдинов.

По итогам тайного голосования большинство голосов было отдано действующему мэру Казани Ильсуру Метшину.