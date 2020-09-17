В Челнах спасатели спилили с пальца подростка кольцо

Фото: МЧС по РТ

В Набережных Челнах спасатели спилили кольцо с опухшего пальца подростка. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Сегодня утром родители 12-летнего ребенка обратились в травмпункт с просьбой помочь снять кольцо с опухшего пальца левой руки. Врачам снять кольцо не удалось, и они обратились к сотрудникам МЧС. Те смогли при помощи специнструмента спилить украшение с пальца.

Дополнительная медицинская помощь не потребовалась. Сотрудниками МЧС была проведена беседа о безопасности в быту.



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