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В Челнах спасатели спилили с пальца подростка кольцо

18:26, 17.09.2020 1
В Челнах спасатели спилили с пальца подростка кольцо
Фото: МЧС по РТ

В Набережных Челнах спасатели спилили кольцо с опухшего пальца подростка. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Сегодня утром родители 12-летнего ребенка обратились в травмпункт с просьбой помочь снять кольцо с опухшего пальца левой руки. Врачам снять кольцо не удалось, и они обратились к сотрудникам МЧС. Те смогли при помощи специнструмента спилить украшение с пальца.

Дополнительная медицинская помощь не потребовалась. Сотрудниками МЧС была проведена беседа о безопасности в быту.

Ранее в Альметьевске трехлетняя девочка застряла рукой в гипсовой плите.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:34
    Потому я не ношу кольца
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