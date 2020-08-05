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В одном из районов Татарстана выявили неправильное расположение Государственного флага России

17:46, 05.08.2020 2
В одном из районов Татарстана выявили неправильное расположение Государственного флага России
Фото: pxhere.com

В Агрызском районе Татарстана прокуратура выявила нарушение законодательства о государственной символике в МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Сотрудники прокуратуры установили, что Государственный флаг РФ на здании Управления строительства муниципального района расположен с нарушением закона — справа от Государственного флага РТ.

Согласно Федеральному конституционному закону «О Государственном флаге Российской Федерации», при одновременном подъеме (размещении) Государственного флага РФ и флага субъекта РФ, муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации Государственный флаг РФ располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом.

Прокуратура внесла на имя и.о. директора Управления строительства Агрызского района РТ представление. Оно находится на рассмотрении.

Ранее в Набережных Челнах сотрудницу детсада наказали за то, что она неправильно повесила российский флаг.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:10
    вот новость! зайдите в Верховный суд Татарстана в й зал и тоже самое. хотя уже три раза говорил. какой флаг, такое и правосудие!!!
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  • Анонимно 18:13
    первый зал
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