С 1 октября 2020-го вступают в силу новые правила зачисления пенсий и социальных выплат

Ак Барс Банк напоминает, что с 1 октября все бюджетные выплаты, в том числе пенсии и субсидии, будут поступать только на карты платежной системы «МИР».

Если у получателя пенсии, субсидии или иных бюджетных выплат нет карты «МИР», денежные средства будут зачислены на специальный счет, где будут храниться не более 10 рабочих дней. С этого счета клиент сможет получить выплаты наличными или перечислить их на вновь открытую карту «МИР». Также деньги можно перечислить на другой счет, к которому не привязаны карты международных платежных систем. После истечения 10 дней пенсии и субсидии будут возвращены банком в Пенсионный фонд.

Во избежание непредвиденных ситуаций уточните в ПФР либо в отделениях банка, на какую карту производятся выплаты. Это должна быть карта платежной системы «МИР» либо обычный счет. Клиент сам информирует Пенсионный фонд о реквизитах перечисления пенсии. Поэтому если у вас есть карта «МИР», но выплаты поступают на карты других платежных систем, необходимо в срок до 1 октября 2020 года сообщить в Пенсионный фонд новые реквизиты для получения пенсии на карту «МИР».

Реквизиты карты «МИР» можно уточнить в мобильном банке Ак Барс Онлайн. За более подробной информацией просим обращаться в отделения банка или по телефону горячей линии отделения Пенсионного фонда РФ по РТ: +7 (843) 279-27-27.

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