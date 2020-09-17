В Казани оштрафовали члена УИКа за попытку снять видео на избирательном участке

Мировой суд Советского района Казани оштрафовал члена УИК №409 от КПРФ Владимира Кудашова на 2 тыс. рублей, его признали виновным во вмешательстве в осуществление полномочий избирательной комиссией, установленных законодательством (по ст. 5.69 КоАП). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию наблюдателей Татарстана.

В нарушении закона господина Кудашова обвинило руководство комиссии.

Председатель УИК от «Единой России» Светлана Ахмерова заявила, что Кудашов хотел снять на видео персональные данные избирателей. По словам самого члена участка, он лишь просил комиссию предоставить ему реестр избирателей на надомное голосование и книгу со списками избирателей для ознакомления «на предмет их прошивки и отсутствия пометок на полях», но ему отказали. Кудашов утверждает, что достал телефон, чтобы официально заснять отказ комиссии, однако председатель «начала кричать, что я хочу похитить персональные данные».

В ЦИК Татарстана заявили, что «представители средств массовой информации, а также иные лица, присутствующие на избирательном участке в день голосования, могут вести фото- и видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов избирателей», однако не должны нарушать тайну голосования и иные требования закона, а съемка возможна на участке только «с места, определенного председателем участковой комиссии», и по предварительному уведомлению руководства УИК.