Стало известно, где похоронят гендиректора Зеленодольского завода имени Горького
Гендиректора Зеленодольского завода имени Горького Александра Карпова похоронят в Татарстане. Он будет покоиться на кладбище села Ильинка в Зеленодольском районе.
Там же похоронен отец Карпова, узнало «Реальное время».
Напомним, о кончине 67-летнего руководителя судостроительного завода стало известно накануне. Он занимал пост гендиректора предприятия последние два года.ПромышленностьОПКОбщество Татарстан
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