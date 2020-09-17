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Промышленность

Стало известно, где похоронят гендиректора Зеленодольского завода имени Горького

12:21, 17.09.2020
Стало известно, где похоронят гендиректора Зеленодольского завода имени Горького
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Гендиректора Зеленодольского завода имени Горького Александра Карпова похоронят в Татарстане. Он будет покоиться на кладбище села Ильинка в Зеленодольском районе.

Там же похоронен отец Карпова, узнало «Реальное время».

Напомним, о кончине 67-летнего руководителя судостроительного завода стало известно накануне. Он занимал пост гендиректора предприятия последние два года.

ПромышленностьОПКОбщество Татарстан
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