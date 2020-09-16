В среду вечером в Казани пробки достигли 7 баллов

Фото: «Яндекс.Карты»

В Казани сегодня вечером образовались 7-балльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Наиболее сложная ситуация наблюдается на улице Пушкина — по направлению к улице Татарстан, а также по улицам Николая Ершова и Абжалилова. Также сильный затор наблюдается в Щербаковском переулке и на улице Туфана Миннуллина. На улице Академика Сахарова в Советском районе к затору привели, судя по карте, два ДТП.

Также движение затруднено на улице Лево-Булачной, Бурхана Шахиди, Профсоюзной, Назарбаева, Павлюхина и Достоевского.

