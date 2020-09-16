«Черноморец» — «Рубин»: Зотов, Медведев и Хван Ин Бом выйдут с первых минут

Стал известен состав казанского «Рубина» на матч против новороссийского «Черноморца» в рамках элитного раунда Кубка России.

С первых минут на поле появится полузащитник Хван Ин Бом, который пропустит ближайшую игру команды в РПЛ из-за удаления в 7-м туре с «Динамо». В воротах сыграет Никита Медведев.

Дебютную игру за казанский клуб сыграет Георгий Зотов, перешедший в команду в середине августа. Также в стартовом составе выйдет Игорь Коновалов, потерявший место в основе после прихода Леонида Слуцкого.

Встреча начнется в 19.00 по мск, матч в прямом эфире покажет канал «Телеспорт».

Состав «Рубина»: Медведев — Самошников, Бегич, Старфельт, Зотов — Коновалов, Тарасов, Хван Ин Бом — Бакаев, Игнатьев, Йевтич.