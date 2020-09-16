Каждый десятый татарстанец проиграл борьбу за рабочее место роботу

Фото: Олег Тихонов

Треть татарстанцев боятся потерять работу из-за новых технологий

Исследовательское агентство «ПромРейтинг» поинтересовалось мнением у тысячи жителей Татарстана по поводу развития общества в ближайшие 30 лет. Так, 8,8% опрошенных заявили, что уже проиграли борьбу за рабочее место искусственному интеллекту и роботам, 27,8% еще только говорят о риске потерять из-за этого работу. Еще 15,3% и вовсе не боятся посягательств на свое рабочее место с их стороны.

Однако половина — 45,8% — опрошенных положительно отнеслись к внедрению новых технологий. Прямо противоположное мнение имеют 22,3% опрошенных.

Следующий вопрос касался готовности жить в обществе, где средняя продолжительность жизни составляет 100 лет. Большинство — 69,8% — выразили полную готовность к этому, но 14,9% все же затруднились ответить, а 15,3% и вовсе не хотят этого, видимо, предпочитая жить не больше нынешнего показателя в 70 лет.

Кроме того, 49% опрошенных татарстанцев заявили, что не прочь вставить в свое тело имплант, расширяющий возможности человеческого тела.

42,2% респондентов из Татарстана назвали неплохой идею заменить человека на робота в кабинах автомобилей, поездов и самолетов, противоположного мнения придерживаются 30,6%. Еще 36,5% нуждаются в роботе-помощнике для помощи в уходе за домом и детьми.



Несмотря на желание татарстанцев видеть механизм в водительском кресле, 54,3% считают, что гаджеты и программные сервисы лишают человека самостоятельности. 39,8% также негативно оценили идею оплаты товаров и услуг при помощи сканирования лица или отпечатка пальцев. И также большинство — 56,7% — думают, что их личные данные в сети интернет защищены плохо, а в надежность защиты верят только 6,6% опрошенных.



Для опроса были составлены две социологические анкеты-опросника с вопросами о восприятии будущего. Опрос проводился с 28 августа по 3 сентября.

«Машина делает меньше ошибок, чем человек»

Об исследовании «ПромРейтинга», по результатам которого выяснилось, что 42,5% жителей республики положительно относятся к идее внедрения беспилотных автомобилей, спрашивали президента Татарстана Рустама Минниханова во время его последнего прямого эфира 10 сентября. Он поддержал развитие технологий:

«Машина делает меньше ошибок, чем человек. Есть некие алгоритмы, которые железобетонно будут выполняться. Робот не устает, не отвлекается, не кушает, по телефону не говорит. Сегодня самолет в ручном режиме взлетает и садится, хотя есть уже и технологии взлета и посадки».

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Как признался Минниханов, беспилотники — это будущее, но без человека ничего не будет. Но даже если роботы вытеснят людей, то без работы они не останутся, в том числе их могут переучить на другую профессию.

«Не надо переживать. Все будет нормально. Человек быстро привыкает и адаптируется. Все равно без человека это все работать не будет. Да, надо, чтобы человек больше отдыхал, занимался спортом. Но убежден, никакой опасности нет», — заверил президент.

Дарья Пинегина, иллюстрации promrating.ru