Казань вошла в тройку городов с максимальными тратами на кинотеатры в первой половине 2020 года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань стала одним из трех городов, жители которых чаще всего покупали билеты в кино и подписки на онлайн-кинотеатры. По итогам первого полугодия 2020 года средний чек одной такой покупки составил 473 рубля.

Опережают столицу Татарстана только Москва и Санкт-Петербург, говорится в исследовании банка «Русский Стандарт».

Аналитики выяснили, что в первой половине этого года из-за пандемии и закрытия кинотеатров, траты переместились в онлайн. Число покупок билетов снизилось на 52% по сравнению с тем же периодом 2019 года. А вот траты на стриминговые сервисы выросли на 73%.

Доля в 39% приходится на клиентов в возрасте от 31 года до 40 лет. Еще 30% приходится на категорию 41—50 лет. На третьем месте пользователи в возрасте 51—60 лет (13%).

Напомним, в Татарстане кинотеатры получили возможность работать в середине августа. Пока они могут пускать только 50% зрителей.