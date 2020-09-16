Лидер «Справедливой России» назвал индексацию пенсий «пенсионным геноцидом»

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказался против индексации пенсий. Он назвал минимальное повышение выплат «пенсионным геноцидом».

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Миронов обратил внимание на новости о росте средней пенсии в стране до 17 тысяч рублей.

«Средняя пенсия одна, а большинство пенсионеров получают совсем другие деньги — 8—11 тысяч рублей», — пишет политик. Он считает, что коммунальные платежи, растущие цены на продукты и лекарства в итоге «оставят в минусе» пенсионеров.

«Пока не признаем пенсионный геноцид ошибкой, не встанем на другой путь, ничего в этом плане в лучшую сторону не изменится», — заключил Миронов.

Как должен выглядеть этот другой путь, он не указал.

Ранее Миронов уже призывал ликвидировать Пенсионный фонд.