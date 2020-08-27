Рустаму Минниханову и Радию Хабирову провели экскурсию по набережной озера Кабан
Сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову и главе Башкирии Радию Хабирову провели экскурсию по набережной озера Кабан. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
Помощник главы Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова, выступившая экскурсоводом, рассказала, что благоустройство набережной озера Кабан ведется в рамках программы развития общественных пространств республики.
В мероприятии также приняли участие руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров и мэр Казани Ильсур Метшин.
Ранее Рустам Минниханов и Радий Хабиров открыли в Казани памятник Герою Социалистического Труда, народному поэту Башкирской АССР Мустаю Кариму.
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