«Нефтехимик» уступил «Автомобилисту», пропустив четыре шайбы в первом периоде

«Нефтехимик» дома крупно проиграл «Автомобилисту» (3:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нижнекамцы пропустили четыре безответных шайбы еще в первом периоде встречи. Две другие двадцатиминутки «Нефтехимик» выиграл со счетом 3:2, но итоговый результат остался за гостями.

В составе команды Вячеслава Буцаева по голу отметились Артем Голубович, Александр Кучерявенко и Ильдар Шиксатдаров.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:6 (0:4, 1:0, 2:2)

Голы:

0:1 — Трямкин (Василевский, Плэтт, 00:45);

0:2 — Мэйсек (Холланд, Секстон, 08:45);

0:3 — Бочаров (Мэйсек, Секстон, 11:56, бол.);

0:4 — Голышев (Дацюк, Коварж, 18:03);

1:4 — Голубович (Бикмуллин, 25:24, бол.);

1:5 — Холланд (Секстон, Бочаров, 43:47, бол.);

2:5 — Кучерявенко (Брынцев, Рантакари, 49:54, бол.);

3:5 — Шиксатдаров (Галузин, 58:15);

3:6 — Голышев (Белоусов, 59:11, бол.).