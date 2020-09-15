Шаймиев: «Проблемы никогда не кончаются, но культура выходит на первый план»

Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев на заседании Совета по культуре и искусству при президенте Республики Татарстан:

«Я просто сижу и радуюсь, потому что не помню, чтобы было такое, что сейчас происходит. Второй день идет работа Рустама Нургалиевича, избранного на третий срок, совсем недавно начала Ольга Борисовна работать министром культуры Российской Федерации. Но то, что они вместе и, к вашему счастью, обсуждают проблемы культуры, это точный показатель того, что республика развивается, у него есть дело, и считается важнейшим заниматься проблемами культуры».

По его словам, «проблемы никогда не кончаются, но культура выходит на первый план»: «Это прекрасный показатель. Проблем в этой отрасли мало не бывает, но это иной уровень развития. Так что вы совместными усилиями, я пожелаю им творческой задачи в решении и практических вопросов и всего, что происходит. Это наш уровень развития и старт нового, начало третьего срока Рустама Нургалиевича, и вам огромной удачи. Такая уверенность, что нормально пойдут дела, успехов всем».

Ранее Шаймиеву вручили премию правительства России 2019 года в области культуры.

