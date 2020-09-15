Выходы на рынки Китая и СНГ, хеджирование рисков и финграмотность — эксперты Ак Барс Банка выступили на форуме «100% Татарстан»

С 30 августа по 10 сентября 2020 года в Татарстане в онлайн-формате прошли мероприятия интеллектуального делового пространства «100% Татарстан», генеральным партнером которого выступил Ак Барс Банк. Мероприятие стало платформой для профессионального развития и пространством для обмена опытом, поиска инвесторов и единомышленников. В форуме принял участие президент РТ Рустам Минниханов.

В панельной дискуссии, посвященной личной финансовой грамотности населения выступил заместитель председателя правления Ак Барс Банка Юрий Михайлов. Эксперты банка — директор по направлению сырьевых рынков дирекции инвестиционного бизнеса Всеволод Малев и директор по аналитическому маркетингу Руслан Селиванов — в интервью рассказали об использовании инструментов хеджирования рисков для компаний Татарстана и России.

Управляющий директор Управления по работе с финансовыми институтами Ак Барс Банка Марк Рубинштейн выступил с презентацией «Ак Барс Банк — площадка для выхода в новые рынки СНГ и Китая».

Программа форума включала работу более 300 сессий по 21 направлению — IT-индустрии, образованию, медицине, сельскому хозяйству, туризму, циркулярной экономике, инвестициям и предпринимательству, биотехнологиям и др. Форум включает панельные дискуссии, онлайн-митапы, эфиры лидеров мнений и блогеров, интервью с экспертами. Деловая программа доступна в синхронном переводе на английский и татарский языки. Непрерывная работа онлайн-студии позволяет задавать вопросы экспертам и оперативно получать ответы в режиме реального времени.

«Современная жизнь требует от нас нестандартных подходов в выстраивании отношений с партнерами. Эта площадка должна, по сути, открыть закрытые сегодня границы. А прямые онлайн-эфиры дадут возможность каждому жителю республики принять участие в выстраивании будущего нашего Татарстана», — отмечает президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.



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