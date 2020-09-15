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Экономика

СберКонф: как изменится главный банк страны

09:30, 15.09.2020

Сбербанк приглашает всех стать участниками важного для нас события — большой онлайн-конференции СберКонф.

24 сентября в 10.00 по московскому времени мы расскажем о самой большой трансформации Сбербанка за всю историю, о новых сервисах, продуктах и возможностях для каждого нашего клиента.

По ссылке на специально созданном лендинге мероприятия оставьте свой электронный адрес и получите эксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию.

Подробности — на sber.ru/conf.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"
ЭкономикаБанки
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