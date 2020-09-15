В Татарстане средний конкурсный балл для поступления в колледжи достиг четырех

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В Минпросвещения заметили, что в Татарстане средний конкурсный балл при поступлении в колледж достиг четверки.

«Мы мониторим систему приема, и обратили внимание, что в ряде регионов конкурсный балл достигает четырех баллов», — передает «РИА Новости» слова директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Татевик Карабекян.

В перечне таких регионов наряду с Татарстаном фигурируют Башкирия, Мордовия, Самарская область и другие.