В Челнах официально завершился мотосезон — видео

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В Набережных Челнах байкеры официально завершили мотосезон, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В честь этого они устроили заезд по городу. Мотопробег — уже традиция для «Ночных волков».

Однако с приходом зимы байкеры не оставляют своих «железных коней». В этот сезон они пересаживаются на мотоциклы с люлькой.

В Казани 30 августа состоялся праздничный пробег мотоциклистов в честь 100-летия ТАССР. На него прибыли более 300 мотоциклов.