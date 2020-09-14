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В Челнах официально завершился мотосезон — видео

23:59, 14.09.2020
В Челнах официально завершился мотосезон — видео
Фото: скриншот

В Набережных Челнах байкеры официально завершили мотосезон, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В честь этого они устроили заезд по городу. Мотопробег — уже традиция для «Ночных волков».

Однако с приходом зимы байкеры не оставляют своих «железных коней». В этот сезон они пересаживаются на мотоциклы с люлькой.

В Казани 30 августа состоялся праздничный пробег мотоциклистов в честь 100-летия ТАССР. На него прибыли более 300 мотоциклов.

ОбществоБизнесТранспортАвто Татарстан
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