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Происшествия

В многоэтажном доме в Нижнекамске произошел пожар

21:41, 14.09.2020
В многоэтажном доме в Нижнекамске произошел пожар
Фото: vk.com/nizhnekamsk_vk

В одной из квартир в многоэтажном доме Нижнекамска произошел пожар. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 20:55 14 сентября. Возгорание произошло на четвертом этаже в доме №42 по улице Сююмбике.

Сейчас на месте работают подразделения Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона. Причина пожара устанавливается.

Отметим, что в соцсетях пользователи рассказывают о том, что слышали перед этим взрыв. Один из комментаторов сообщил, что в квартире у него задребезжали окна.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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