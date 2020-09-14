В многоэтажном доме в Нижнекамске произошел пожар

В одной из квартир в многоэтажном доме Нижнекамска произошел пожар. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 20:55 14 сентября. Возгорание произошло на четвертом этаже в доме №42 по улице Сююмбике.

Сейчас на месте работают подразделения Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона. Причина пожара устанавливается.

Отметим, что в соцсетях пользователи рассказывают о том, что слышали перед этим взрыв. Один из комментаторов сообщил, что в квартире у него задребезжали окна.