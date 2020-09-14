Гигантская птица в Актаныше и благодарности за голосование: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 14 сентября

Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов показал подписчикам гигантскую скульптуру орла, сделанного из дерева.

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов поблагодарил жителей района за то, что они не остались равнодушны и проголосовали. «Мы сделали свой выбор и победили, чтобы с нашим Президентом продолжать строить сильную Республику, которая будет занимать достойное место в нашей Стране!», — написал Хисамутдинов.

Жителей своего района также поблагодарили за участие в выборах глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин и руководитель Новошешминского района Вячеслав Козлов. «Вчера мы с вами, как и вся наша республика, закончили выборы Я хочу от всей души выразить слова огромной благодарности населению, Вам, уважаемые избиратели, руководителям, бизнесу ,коллегам, участковым комиссиям», — написал последний.

В Дрожжановском районе продолжается благоустройство общественных пространств. Руководитель района Марат Гафаров сегодня побывал в парке в селе Шланга, где прокладывают дорожки.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки Татарстана и Башкортостана Хамдуны Тимергалиевой.



Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов решил порадовать своих подписчиков и поделился видео радуги.